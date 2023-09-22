Столичные волонтерские центры приглашают москвичей на «Добрые выходные»

13:31

Москвичи могут посетить городские волонтерские центры в рамках проекта «Добрые выходные» и больше узнать об их работе. Как отмечает комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, сейчас в мегаполисе действуют четыре современно оборудованных центра для волонтерства и помощи. Там проводятся мастер-классы, развивающие тренинги, функциональные инструктажи, полезные программы по добровольческой деятельности.

«Еженедельно все центры волонтерской деятельности проводят «Добрые выходные» – уютные и полезные встречи для неравнодушных москвичей, которые можно посетить вместе с детьми, - отмечают представители комитета. - Молодые люди проводят время на полезных мероприятиях в субботу или воскресенье, узнают о добровольческих проектах и знакомятся с единомышленниками».

Горожане могут посетить и «Добрые уроки» - проект, позволяющий сотрудничать с окружными волонтерскими центрами московским образовательным организациям. «Добрые уроки» помогают детям больше узнать о волонтерстве и волонтерских программах.

Любая школа или высшее, среднее учебное заведение может обратиться по вопросу проведения «Доброго урока», отправив запрос на почту partner@mosvolonter.ru.

Центры «Доброе место» работают ежедневно, в будни и субботы с 10:00 до 21:00, в воскресенья – с 10:00 до 19:00.