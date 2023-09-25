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НОВОСТИ

Экс-президент Боливии Моралес намерен участвовать в выборах

09:15 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил в воскресенье, что вновь намерен баллотироваться на высший государственный пост.

«Мы решили согласиться на просьбы о выдвижении кандидатом в президенты нашей любимой Боливии, которые выражают наши активисты, а также все те братья и сестры, которые в большом количестве приходят на митинги по всей стране. Я сделаю все возможное. У нас все еще есть силы», — написал он в соцсети X («икс», ранее Twitter).

Бывший глава государства также обвинил правительство президента Луиса Арсе, который был министром экономики в администрации Моралеса, в том, что оно пытается «нейтрализовать с помощью политических процессов» и «даже ликвидировать физически» его сторонников.

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