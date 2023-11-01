Король Карл III заявил, что колониальная политика Британии в Кении «не имеет оправданий»
11:32 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Великобритании Карл III назвал действия британских военных при подавлении антиколониального восстания в Кении «не имеющими оправданий» и выразил сожаление, однако так и не принес официальных извинений в ходе официального визита в страну.
«Были совершены отвратительные и неоправданные акты насилия в отношении кенийцев, когда они вели мучительную борьбу за независимость и суверенитет. И этому не может быть оправдания», — заявил он на официальном приеме в присутствии президента страны Уильяма Руто.
Монарх отметил, что хотел бы «углубить понимание этих несправедливостей» во время четырехдневного визита в Кению, а также укрепить отношения с бывшей колонией на современном этапе. Как отмечает кенийский портал Citizen, король выразил скорбь и сожаление за «проступки прошлого», но воздержался от непосредственных извинений.
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