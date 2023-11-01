0
0
101
НОВОСТИ

Король Карл III заявил, что колониальная политика Британии в Кении «не имеет оправданий»

11:32 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Великобритании Карл III назвал действия британских военных при подавлении антиколониального восстания в Кении «не имеющими оправданий» и выразил сожаление, однако так и не принес официальных извинений в ходе официального визита в страну.

«Были совершены отвратительные и неоправданные акты насилия в отношении кенийцев, когда они вели мучительную борьбу за независимость и суверенитет. И этому не может быть оправдания», — заявил он на официальном приеме в присутствии президента страны Уильяма Руто.

Монарх отметил, что хотел бы «углубить понимание этих несправедливостей» во время четырехдневного визита в Кению, а также укрепить отношения с бывшей колонией на современном этапе. Как отмечает кенийский портал Citizen, король выразил скорбь и сожаление за «проступки прошлого», но воздержался от непосредственных извинений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:00 01.11.2023
Супермаркеты Израиля приостановили импорт турецких товаров из-за позиции Эрдогана
0
6
11:20 01.11.2023
Украина умоляет США увеличить военную поддержку — Politico
0
110
11:05 01.11.2023
Китай потребовал от Японии не пускать суда в акваторию спорных островов
0
123
11:00 01.11.2023
Беспилотники иракских шиитов атаковали военную базу США в Сирии
0
141
10:32 01.11.2023
Предприятия РФ показали антирекорд по росту промышленных отходов - СМИ
0
199
10:20 01.11.2023
Посол Израиля усомнился в верности данных ООН о гибели женщин и детей в Газе
0
173
10:05 01.11.2023
Сорос испытывает неприязнь к человечеству на фундаментальном уровне - Маск
0
204
10:00 01.11.2023
Два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями
0
205
09:32 01.11.2023
ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть Газу
0
288
09:20 01.11.2023
Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины — Белый дом
0
275

Возврат к списку