Так или иначе России со временем придется возобновить разговор с США - Песков

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России и США находятся на нуле, но со временем диалог придется возобновить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

«Отношения находятся на нуле или, я бы сказал, даже ниже нуля. Но все равно, поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе нам со временем придется возобновить этот разговор», — сказал Песков.

«Во-первых, это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности, должны вызреть определеные условия», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, при каких условиях возможны контакты лидеров России и США.

Песков подчеркнул: «Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что он готов к любым контактам». «Сворачивание всего базиса двусторонних российско-американских отношений произошло по инициативе американцев. Поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений, и тогда будут вызревать условия для такой встречи», — заключил пресс-секретарь.