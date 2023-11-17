БПЛА самолетного типа сбили в Смоленске и Смоленском районе

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства российской противовоздушной обороны и РЭБ сбили украинские беспилотники самолетного типа в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа. По предварительным данным, информации о пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

На местах происшествия работают оперативные службы.