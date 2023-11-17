БПЛА самолетного типа сбили в Смоленске и Смоленском районе
10:05 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства российской противовоздушной обороны и РЭБ сбили украинские беспилотники самолетного типа в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа. По предварительным данным, информации о пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.
На местах происшествия работают оперативные службы.
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