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НОВОСТИ

БПЛА самолетного типа сбили в Смоленске и Смоленском районе

10:05 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства российской противовоздушной обороны и РЭБ сбили украинские беспилотники самолетного типа в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа. По предварительным данным, информации о пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

На местах происшествия работают оперативные службы.

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