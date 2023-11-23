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На выборах в Нидерландах лидирует крайне правая партия - результаты экзитпола

10:05 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламентские выборы в Нидерландах привели к достаточно неожиданным результатам. Согласно результатам экзитпола компании Ipsos, убедительную победу одержала крайне правая Партия свободы (ПС).

В своей первой реакции многие политики признались, что потрясены неожиданным ростом популярности крайне правых. Победа ПС «является гигантским шоком», заявила, в частности, представитель партии «Новый общественный договор» (НОД) Никольен ван Вронховен, чьи слова приводит телеканал NOS. Представитель альянса политических сил «Партия труда/Зеленые левые» Йессе Клавер также сказал, что шокирован тем, что ПС, согласно экзитполу, является крупнейшей партией в Нидерландах. «Победу одержала партия, которая исключает так много людей», — сказал он.

Согласно экзитполу, ПС, возглавляемая Гертом Вилдерсом, может рассчитывать на 35 из 150 мест в парламенте. Это на 18 мест больше, чем она имеет сейчас. Вторым с большим отставанием идет альянс из двух политических сил, Партии труда и «Зеленых левых», возглавляемый бывшим первым заместителем председателя Европейской комиссии Франсом Тиммермансом. Он может рассчитывать на 25 мест в главном законодательном органе страны. Народная партия за свободу и демократию (НПСД), которая не проигрывала парламентские выборы с 2010 года, может рассчитывать на 24 места в парламенте, что на 10 мест меньше, чем сейчас. Как отмечают эксперты, это худший результат для партии на парламентских выборах с 2006 года.

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