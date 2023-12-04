ПВО РФ за сутки сбили 30 украинских беспилотников

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Лисичанск Луганской Народной Республики, Пески, Спорное и Александровка Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.