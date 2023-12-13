ВСУ потеряли на донецком направлении до 250 военных, БМП Bradley

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России на донецком направлении отразили за сутки 4 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 250 военных, боевую машину пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы Донецкой Народной Республики. <…> Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих, 2 танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы „Мста-Б“, самоходная артиллерийская установка „Акация“, орудие Д-20 и гаубица Д-30», — сказали в ведомстве.