0
0
75
НОВОСТИ

ВСУ потеряли на донецком направлении до 250 военных, БМП Bradley

15:00 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России на донецком направлении отразили за сутки 4 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 250 военных, боевую машину пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы Донецкой Народной Республики. <…> Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих, 2 танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы „Мста-Б“, самоходная артиллерийская установка „Акация“, орудие Д-20 и гаубица Д-30», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 13.12.2023
ВСУ потеряли на донецком направлении до 250 военных, БМП Bradley
0
44
14:12 13.12.2023
Способность войск РФ подавлять высокоточное оружие США стала проблемой для ВСУ — американский генерал
0
63
11:32 13.12.2023
В Одесской области после взрывов заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
0
98
10:32 13.12.2023
ВСУ перебросили из-под Артемовска личный состав под Донецк
0
100
09:20 13.12.2023
В Киеве прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
0
113
22:35 12.12.2023
Армия Израиля пустила морскую воду в подземные тоннели под сектором Газа
0
184
21:50 12.12.2023
Минобороны Украины не планирует перестановок в командовании ВСУ
0
184
18:20 12.12.2023
Газой не будет управлять ни ФАТХ, ни ХАМАС - Нетаньяху
0
206
17:12 12.12.2023
Французский фрегат сбил беспилотник в Красном море, целившийся в норвежское судно Strinda
0
211
13:32 12.12.2023
Более 30 аэропортов РФ оборудуют средствами обнаружения и противодействия беспилотникам
0
224

Возврат к списку