ВСУ потеряли на донецком направлении до 250 военных, БМП Bradley
15:00 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России на донецком направлении отразили за сутки 4 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 250 военных, боевую машину пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы Донецкой Народной Республики. <…> Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих, 2 танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы „Мста-Б“, самоходная артиллерийская установка „Акация“, орудие Д-20 и гаубица Д-30», — сказали в ведомстве.
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