Из-за некомпетентности Байдена у США большие неприятности - Трамп
10:15 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наша страна действительно в беде <…>. Такого еще никогда не было раньше. Ужасно некомпетентный человек имеет дело с вопросами ядерной войны. Он имеет дело с Россией, имеет дело с председателем Китая Си [Цзиньпином]. <…> Это несправедливый поединок», — сказал он, выступая перед своими сторонниками на митинге в штате Айова.
Трамп неоднократно пародировал Байдена, который нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. В этот раз он также изобразил действующего американского президента во время выступления. «Он сказал, что я угроза демократии. Это он угроза демократии», — сказал Трамп, показательно запнувшись на последнем слове и произнеся его крайне медленно и по слогам, подражая интонациям Байдена.
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