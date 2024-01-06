0
0
0
НОВОСТИ

Из-за некомпетентности Байдена у США большие неприятности - Трамп

10:15 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У США большие неприятности, потому что американский президент Джо Байден, будучи абсолютно некомпетентным, вынужден иметь дело с Россией и Китаем. Такое мнение выразил в пятницу экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Наша страна действительно в беде <…>. Такого еще никогда не было раньше. Ужасно некомпетентный человек имеет дело с вопросами ядерной войны. Он имеет дело с Россией, имеет дело с председателем Китая Си [Цзиньпином]. <…> Это несправедливый поединок», — сказал он, выступая перед своими сторонниками на митинге в штате Айова.

Трамп неоднократно пародировал Байдена, который нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. В этот раз он также изобразил действующего американского президента во время выступления. «Он сказал, что я угроза демократии. Это он угроза демократии», — сказал Трамп, показательно запнувшись на последнем слове и произнеся его крайне медленно и по слогам, подражая интонациям Байдена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 06.01.2024
Патрулирование над Арктикой и Атлантикой в 2024 году останется приоритетом для Ту-142
0
81
09:50 06.01.2024
Основные поставки энергоносителей в Турцию в 2023 году были из РФ - СМИ
0
78
20:20 05.01.2024
Рассчитывая на помощь США, Южная Корея может пойти на эскалацию с КНДР
0
796
19:40 05.01.2024
Лидер «Хезболлах» утверждает, что израильская армия скрывает число потерь
0
783
19:20 05.01.2024
Из-за поддержки РФ в ООН Мали лишилась помощи в целях развития от Швеции
0
797
18:50 05.01.2024
Google обязали разблокировать аккаунты российского Пятого канала на YouTube
0
801
17:15 05.01.2024
США направляя деньги Киеву и игнорирует реальные проблемы страны - Десантис
0
1033
17:10 05.01.2024
Сегодня вечером в Подольске восстановят подачу тепла и горячей воды
0
996
16:50 05.01.2024
Киевским военкомам разрешили заходить в дома и на рабочие места - очевидцы
0
818
15:20 05.01.2024
На украинско-польской границе стоят в очереди около 2 тыс. фур
0
942

Возврат к списку