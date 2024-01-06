Из-за некомпетентности Байдена у США большие неприятности - Трамп

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У США большие неприятности, потому что американский президент Джо Байден, будучи абсолютно некомпетентным, вынужден иметь дело с Россией и Китаем. Такое мнение выразил в пятницу экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.



«Наша страна действительно в беде <…>. Такого еще никогда не было раньше. Ужасно некомпетентный человек имеет дело с вопросами ядерной войны. Он имеет дело с Россией, имеет дело с председателем Китая Си [Цзиньпином]. <…> Это несправедливый поединок», — сказал он, выступая перед своими сторонниками на митинге в штате Айова.



Трамп неоднократно пародировал Байдена, который нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. В этот раз он также изобразил действующего американского президента во время выступления. «Он сказал, что я угроза демократии. Это он угроза демократии», — сказал Трамп, показательно запнувшись на последнем слове и произнеся его крайне медленно и по слогам, подражая интонациям Байдена.



