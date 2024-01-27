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Фицо заявил, что примет меры по упорядочиванию отношений Словакии с РФ

19:00 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пойдет на шаги по упорядочиванию отношений Братиславы и Москвы. Об этом он заявил в интервью сетевому телеканалу информационного агентства ТАСР.

«Как председатель правительства хочу сказать „да“. И я начну осуществлять шаги по упорядочиванию отношений с РФ так же, как упорядочиваю отношения с Украиной», — отметил Фицо.

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