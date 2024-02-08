Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области
16:00 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали автобус селе Новая Таволжанка Белгородской области, мужчина получил осколочные ранения ноги. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В селе Новая Таволжанка ВСУ атакавали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения ноги. В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение», — проинформировал глава региона.
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