Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали автобус селе Новая Таволжанка Белгородской области, мужчина получил осколочные ранения ноги. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В селе Новая Таволжанка ВСУ атакавали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения ноги. В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение», — проинформировал глава региона.