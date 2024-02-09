Национальная ассамблея Венесуэлы осудила решение Европарламента

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы решительно осудила резолюцию Европарламента о непризнании результатов предстоящих президентских выборов в Венесуэле и объявила персонами нон грата депутатов, проголосовавших за эту резолюцию. Об этом говорится в коммюнике Национальной ассамблеи, опубликованном на странице ее председателя Хорхе Родригеса в соцсети X.

«Национальная ассамблея Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает позорную и наглую резолюцию Европейского парламента от 8 февраля этого года», — говорится в документе в связи с резолюцией о непризнании результатов предстоящих президентских выборов 2024 года без участия победительницы праймериз первой оппозиции Марии Корины Мачадо, которая решением Верховного суда лишена этого права.

«Для венесуэльского парламента этот акт является грубым вмешательством в внутренние дела нашей страны, неуважением к Конституции Боливарианской Республики Венесуэла, представляет собой новую эскалацию агрессии против мира и политической стабильности в стране и попытку возродить колониальный <…> характер пришедшей в упадок и ослабленной Европы», — подчеркивается в коммюнике.