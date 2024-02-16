Госдолг США вырастет к 2050 году до 200% от ВВП — прогноз надзорного органа Конгресса

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный долг США к 2050 году увеличится до 200% от ВВП. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Главного контрольного управления США (Government Accountability Office).

По оценкам специалистов контрольно-ревизионного органа Конгресса, финансовая политика, проводимая федеральным правительством США, «грозит серьезными экономическими и социальными вызовами и [трудностями] в сфере безопасности». Ожидается, что государственный долг США «будет расти быстрее экономики» и достигнет рекордных 106% от ВВП к 2028 году.

К 2050 году госдолг США, по оценкам экспертов, вырастет до 200%, если «политика в отношении доходов и расходов останется неизменной». Одним из ключевых факторов, влияющих на рост госдолга, специалисты назвали большой дефицит федерального бюджета США.

Ранее Бюджетное управление американского Конгресса опубликовало прогноз, из которого следует, что дефицит федерального бюджета страны достигнет в 2024 финансовом году $1,6 трлн. В 2025 году он возрастет до $1,8 трлн, снизится до $1,6 трлн в 2027 году, а к концу 2034 года увеличится до $2,6 трлн. Государственный долг США, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, к концу 2034 года увеличится до рекордных 116% от ВВП и продолжит расти после этого.

В начале января госдолг США превысил отметку в $34 трлн. За 2023 год он вырос более чем на $4 трлн. Президент США Джо Байден подписал 3 июня прошлого года одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.