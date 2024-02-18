Украина не оставляет надежду получить от ФРГ дальнобойные ракеты

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает еще возможными поставки дальнобойных ракет Taurus. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Тот факт, что вы не услышали четкого „нет“ [от германских властей], тоже является ответом», — цитирует его агентство DPA. «Мы продолжаем верить, что эти проблемы когда-нибудь будут решены», — сказал министр.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого.