МГИК: В Москве все участковые избирательные участки открылись вовремя

10:30

Все избирательные участки для голосования на выборах президента РФ открылись в Москве вовремя, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее данным, голосование проходит штатно. В ходе дистанционного электронного голосования действует система электронной очереди, позволяющая регулировать нагрузку, связанную с наплывом избирателей.

Как уже сообщала "Независимая газета", выборы президента России стартовали в 8.00 сегодня и продлятся до 17 марта. В Москве голосуют избиратели, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов, оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос в онлайн-формате можно до 20:00 17 марта. Избирательные участки для голосования бумажными бюллетенями работают с 8:00 до 20:00 все три дня голосования.