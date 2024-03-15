МГИК: В Москве все участковые избирательные участки открылись вовремя
10:30 15.03.2024
Все избирательные участки для голосования на выборах президента РФ открылись в Москве вовремя, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее данным, голосование проходит штатно. В ходе дистанционного электронного голосования действует система электронной очереди, позволяющая регулировать нагрузку, связанную с наплывом избирателей.
Как уже сообщала "Независимая газета", выборы президента России стартовали в 8.00 сегодня и продлятся до 17 марта. В Москве голосуют избиратели, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов, оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос в онлайн-формате можно до 20:00 17 марта. Избирательные участки для голосования бумажными бюллетенями работают с 8:00 до 20:00 все три дня голосования.
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