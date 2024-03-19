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Платежная система Армении уведомила НСПК о прекращении банками обслуживания карт «Мир»

17:00 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки — участники системы прекращают обслуживание карт «Мир». При этом работать с российскими картами в республике продолжит банк «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ), который обслуживает карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК.

«НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки — участники Armenian Card (ArCa), прекращают обслуживание карт „Мир“», — рассказали в пресс-службе.

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