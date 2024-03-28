Волонтеры «Роснефти» устроили воспитанникам детского центра «Марфа» экскурсию в «Кидзанию»

17:50

Фото с сайта www.rosneft.ru



Волонтеры «Роснефти» в рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» 28 марта организовали экскурсию для воспитанников детского центра «Марфа» в образовательный парк «Кидзания». На территории парка каждый ребенок мог освоить более 150 различных профессий, а дети получили полезные знания, ценный опыт самостоятельности и яркие впечатления. Подобные поездки расширяют кругозор школьников и дошкольниов, а также вдохновляют их на выбор будущей профессии. Как отмечают волонтеры, дети были в восторге и не хотели уезжать из парка.

Фото с сайта www.rosneft.ru



Напомним, «Роснефть» для того, чтобы заинтересовать юных россиян работой в нефтяной отрасли создала в «Кидзании» свою постоянную площадку. Она представляет зону нефтедобычи, нефтеперерабатывающий завод и автозаправочный комплекс. На площадке дети могут попробовать себя в роли нефтяников и понять, чем занимается инженер-буровик, лаборант химического анализа или инженер-технолог. Волонтеры «Роснефти» проводят в «Кидзании» экскурсии для детей из реабилитационных центров и детских домов, которым крайне важно помочь при выборе будущей профессии.