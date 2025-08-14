Во Владивостоке несколько работников сорвались вниз с высоты на ТЭЦ-2

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько работников подрядной организации сорвались при проведении высотных работ на ТЭЦ-2 во Владивостоке, сообщает телеграм-канал прокуратуры Приморского края.

«<…> 14 августа 2025 года при проведении высотных работ несколько работников подрядной организации сорвались вниз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.