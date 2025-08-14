США воспользовались ослаблением положения Зеленского на Украине — FT

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США при выборе момента для проведения саммита с Россией воспользовались слабостью положения Владимира Зеленского из-за спровоцированного им скандала с давлением на антикоррупционные институты Украины и активного продвижения ВС РФ. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на бывшего европейского дипломата в Киеве, политолога Балажа Ярабика.

«Это момент максимального давления. Мое предположение заключается в том, что американцы в курсе того, что это момент слабости для Зеленского, и используют его тогда, когда им это больше всего необходимо», — высказал мнение Ярабик.

Предстоящую на Аляске встречу президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа Financial Times называет «самым большим дипломатическим вызовом [для] Зеленского за шесть лет пребывания в должности», обращая внимание на то, что в Анкоридж его не пригласили.

«Ему [Зеленскому] придется принять это в то время, когда его позиции внутри страны серьезно пошатнулись, а сильно растянутые оборонительные линии Украины с трудом сдерживают прорыв российских войск, который может перерасти в катастрофическое наступление», — говорится в статье.