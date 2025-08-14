Экстремальные летние температуры на севере Европы повысились на 2 градуса — отчет
11:20 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Климатические изменения повысили вероятность июльской аномальной жары в Северной Европе в 10 раз с увеличением экстремальных температур в регионе на 2 градуса Цельсия. С таким прогнозом выступили авторы доклада организации World Weather Attribution, объединяющей ученых ряда европейских стран, США и Индии.
По словам исследователя из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона Клэр Барнс, «две недели с температурами выше 30 градусов Цельсия в этом районе планеты — явление необычное и, конечно, весьма тревожное». Эта «волна тепла стала суровым напоминанием об угрозе изменения климата в странах с холодным климатом, которые обычно не считаются уязвимыми» в этом отношении, отметила консультант по климату Шведского Красного Креста Майя Вальберг. Инфраструктура северных стран не была рассчитана на то, чтобы «выдерживать подобные экстремальные температуры», добавила она.
Согласно отчету, жара, накрывшая летом Норвегию, Швецию и Финляндию, внесла некоторые коррективы в экосистемы региона. В частности была нарушена миграция оленей, которые в поисках воды оказались вблизи населенных пунктов. Подобные изменения могут обернуться негативными последствиями для саамских оленеводов.
Как сообщалось ранее, европейские климатологи пришли к выводу, что площадь непригодных для жизни человека регионов Земли вырастет примерно в три раза в том случае, если температуры воздуха станут выше доиндустриальных значений на два градуса Цельсия или больше. Дальнейший рост температур в самых жарких регионах Земли может сделать их непригодными к жизни человека вне стен охлаждаемых помещений. Это может затронуть уже в ближайшие десятилетия страны Персидского залива и Южной Азии.
