Российская туристка погибла в ДТП в Египте

11:00 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и Каир. Об этом сообщило посольство РФ в египетской столице.

«Ночью 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс», — говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале диппредставительства.

