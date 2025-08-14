Российская туристка погибла в ДТП в Египте

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и Каир. Об этом сообщило посольство РФ в египетской столице.

«Ночью 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс», — говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале диппредставительства.