12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа будет разгромлена российской армией, если попытается напрямую ввязаться в войну с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

Аналитику был задан вопрос, смогут ли европейские страны возобновить конфликт на Украине, если их не устроит мирный договор. «На какие ресурсы? 16% населения Германии заявили, что готовы сражаться за свою страну, если в нее вторгнутся. Это означает, что 84% из них не будут сражаться за свою страну. А теперь попросите немцев вторгнуться в другую страну. Сколько немцев будут готовы сражаться и умереть в этом случае? Ответ будет, скорее всего, ноль», — отметил он.

По словам Риттера, конфликт на Украине не похож ни на одну войну, которая была до этого. «Тактика, которую я знаю со времен холодной войны, больше не применима», — подчеркнул он. «Русские усовершенствовали беспилотную войну. Если Европа ввяжется в военные действия на Украине, российские военные быстро уничтожат их», — признал он. В то же время Риттер указал, что «нам не нужно беспокоиться об этом, поскольку Европа не в состоянии разместить что-либо на своей территории».