Европа будет уничтожена русскими, если ввяжется в войну — Риттер
12:32 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа будет разгромлена российской армией, если попытается напрямую ввязаться в войну с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.
Аналитику был задан вопрос, смогут ли европейские страны возобновить конфликт на Украине, если их не устроит мирный договор. «На какие ресурсы? 16% населения Германии заявили, что готовы сражаться за свою страну, если в нее вторгнутся. Это означает, что 84% из них не будут сражаться за свою страну. А теперь попросите немцев вторгнуться в другую страну. Сколько немцев будут готовы сражаться и умереть в этом случае? Ответ будет, скорее всего, ноль», — отметил он.
По словам Риттера, конфликт на Украине не похож ни на одну войну, которая была до этого. «Тактика, которую я знаю со времен холодной войны, больше не применима», — подчеркнул он. «Русские усовершенствовали беспилотную войну. Если Европа ввяжется в военные действия на Украине, российские военные быстро уничтожат их», — признал он. В то же время Риттер указал, что «нам не нужно беспокоиться об этом, поскольку Европа не в состоянии разместить что-либо на своей территории».
НОВОСТИ
- 12:30 14.08.2025
- Сбер стал официальным партнером первой HR-премии в сфере управления персоналом в госсекторе
- 12:20 14.08.2025
- США воспользовались ослаблением положения Зеленского на Украине — FT
- 12:05 14.08.2025
- Во Владивостоке несколько работников сорвались вниз с высоты на ТЭЦ-2
- 12:00 14.08.2025
- Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России — Пискарев
- 11:55 14.08.2025
- Сбер обновил функционал умных колонок Sber
- 11:32 14.08.2025
- 13 человек ранены из-за атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, двое в тяжелом состоянии
- 11:20 14.08.2025
- Экстремальные летние температуры на севере Европы повысились на 2 градуса — отчет
- 11:05 14.08.2025
- Почти половина поляков не считают реалистичной угрозу войны в ближайшие годы — опрос
- 11:00 14.08.2025
- Российская туристка погибла в ДТП в Египте
- 10:32 14.08.2025
- Россия будет определять условия демилитаризации Украины — Риттер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать