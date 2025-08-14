0
НОВОСТИ

13 человек ранены из-за атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, двое в тяжелом состоянии

11:32 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

13 человек получили ранения в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться», — написал он.

