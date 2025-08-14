13 человек ранены из-за атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, двое в тяжелом состоянии
11:32 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
13 человек получили ранения в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться», — написал он.
НОВОСТИ
- 12:32 14.08.2025
- Европа будет уничтожена русскими, если ввяжется в войну — Риттер
- 12:30 14.08.2025
- Сбер стал официальным партнером первой HR-премии в сфере управления персоналом в госсекторе
- 12:20 14.08.2025
- США воспользовались ослаблением положения Зеленского на Украине — FT
- 12:05 14.08.2025
- Во Владивостоке несколько работников сорвались вниз с высоты на ТЭЦ-2
- 12:00 14.08.2025
- Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России — Пискарев
- 11:55 14.08.2025
- Сбер обновил функционал умных колонок Sber
- 11:20 14.08.2025
- Экстремальные летние температуры на севере Европы повысились на 2 градуса — отчет
- 11:05 14.08.2025
- Почти половина поляков не считают реалистичной угрозу войны в ближайшие годы — опрос
- 11:00 14.08.2025
- Российская туристка погибла в ДТП в Египте
- 10:32 14.08.2025
- Россия будет определять условия демилитаризации Украины — Риттер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать