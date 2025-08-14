0
0
72
НОВОСТИ

Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России — Пискарев

12:00 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе через создание политических структур, поддерживающих оппозиционные силы за рубежом.

«Комиссия фиксирует, что Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России. В британском парламенте создали межпартийную группу по России — „APPG on Russia and Democracy“. Новая структура намерена координировать сеть организаций, созданных якобы российскими „демократическими“ силами после начала СВО, и тесно взаимодействовать со всякого рода прочими перебежчиками, релокантами и предателями», — сказал Пискарев, его слова приводятся в телеграм-канале комиссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 14.08.2025
Европа будет уничтожена русскими, если ввяжется в войну — Риттер
0
39
12:30 14.08.2025
Сбер стал официальным партнером первой HR-премии в сфере управления персоналом в госсекторе
0
41
12:20 14.08.2025
США воспользовались ослаблением положения Зеленского на Украине — FT
0
74
12:05 14.08.2025
Во Владивостоке несколько работников сорвались вниз с высоты на ТЭЦ-2
0
91
11:55 14.08.2025
Сбер обновил функционал умных колонок Sber
0
116
11:32 14.08.2025
13 человек ранены из-за атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, двое в тяжелом состоянии
0
167
11:20 14.08.2025
Экстремальные летние температуры на севере Европы повысились на 2 градуса — отчет
0
173
11:05 14.08.2025
Почти половина поляков не считают реалистичной угрозу войны в ближайшие годы — опрос
0
195
11:00 14.08.2025
Российская туристка погибла в ДТП в Египте
0
202
10:32 14.08.2025
Россия будет определять условия демилитаризации Украины — Риттер
0
253

Возврат к списку