Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России — Пискарев
12:00 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе через создание политических структур, поддерживающих оппозиционные силы за рубежом.
«Комиссия фиксирует, что Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России. В британском парламенте создали межпартийную группу по России — „APPG on Russia and Democracy“. Новая структура намерена координировать сеть организаций, созданных якобы российскими „демократическими“ силами после начала СВО, и тесно взаимодействовать со всякого рода прочими перебежчиками, релокантами и предателями», — сказал Пискарев, его слова приводятся в телеграм-канале комиссии.
