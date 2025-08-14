Сбер стал официальным партнером первой HR-премии в сфере управления персоналом в госсекторе
12:30 14.08.2025
Сбер стал официальным партнёром премии правительства Москвы в сфере управления персоналом «В кадре». Это первая премия в сфере управления персоналом в госсекторе.
Премия «В кадре» учреждена по решению мэра Москвы. К участию приглашены команды из госсектора со всей России с проектами, которые позволяют находить и сохранять специалистов, способствуют благополучию сотрудников и мотивируют работать на благо людей.
Участвовать можно в трёх категориях: «Федерация», «Регион» и «Столица». В каждой категории — четыре номинации: «Секрет удачного кадра: привлечение», «В фокусе: удержание», «Академия талантов: развитие», «Новый ракурс: HR-инновации».
Пятеро номинантов, набравших наибольшее количество баллов в выбранной категории и номинации, выйдут в финал. Из числа финалистов жюри выберет победителей и лауреатов конкурса. Общий призовой фонд премии — 48 млн рублей — разделят 12 победителей.
Участники премии представляют такие регионы, как Амурская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Сахалинская и Смоленская области, республики Кабардино-Балкария, Удмуртия, Северная Осетия — Алания, Татарстан, а также ЛНР, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и другие.
Заявки на участие в премии подали РЖД, «Аэрофлот», ГУ МВД России, ФНС России и другие организации. Номинанты представляют 47 регионов страны. Полную информацию о командах и их проектах опубликуют на официальном сайте премии 7 сентября.
«Мы заинтересованы в развитии HR-практик в государственных организациях и с радостью поддержали новую премию, которую учредил наш давний партнёр — правительство Москвы. Уверена, что премия станет важной площадкой для обмена опытом и поможет находить новые решения, повышать вовлечённость сотрудников, создавать комфортную рабочую среду. Мы готовы делиться своими наработками и учиться у коллег, ведь объединение усилий позволяет добиваться по-настоящему мощных результатов», – сказала Анна Овчинникова, директор управления привлечения талантов Сбербанка.
«Сегодня всё больше организаций госсектора пересматривают подходы к управлению персоналом и ищут новые решения. Чтобы поддержать тех, кто уже внедряет передовые практики, признать их заслуги и создать пространство для обмена опытом, мы запустили премию "В кадре". Эти стремления разделил Сбер — один из самых масштабных и прогрессивных работодателей страны. Такое партнёрство откроет участникам доступ к опыту и эффективным решениям коллег из коммерции, ещё сильнее подчеркнёт значимость и актуальность премии», – прокомментировала Ксения Александрова, директор по развитию и работе с клиентами управления кадровых сервисов правительства Москвы.
В жюри конкурса вошли директор управления по развитию команд экосистемы В2С Сбербанка Светлана Одегова-Ширыбанова и начальник управления коммуникаций и репутации Сбербанка Артём Фатхуллин. В экспертной комиссии организацию представляет директор центра оценки руководителей SberQ СберУниверситета Алёна Власова.
Церемония награждения победителей пройдёт в октябре 2025 года.
НОВОСТИ
- 12:32 14.08.2025
- Европа будет уничтожена русскими, если ввяжется в войну — Риттер
- 12:20 14.08.2025
- США воспользовались ослаблением положения Зеленского на Украине — FT
- 12:05 14.08.2025
- Во Владивостоке несколько работников сорвались вниз с высоты на ТЭЦ-2
- 12:00 14.08.2025
- Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России — Пискарев
- 11:55 14.08.2025
- Сбер обновил функционал умных колонок Sber
- 11:32 14.08.2025
- 13 человек ранены из-за атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, двое в тяжелом состоянии
- 11:20 14.08.2025
- Экстремальные летние температуры на севере Европы повысились на 2 градуса — отчет
- 11:05 14.08.2025
- Почти половина поляков не считают реалистичной угрозу войны в ближайшие годы — опрос
- 11:00 14.08.2025
- Российская туристка погибла в ДТП в Египте
- 10:32 14.08.2025
- Россия будет определять условия демилитаризации Украины — Риттер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать