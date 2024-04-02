Около 8 тыс. белгородских детей уехали в другие регионы РФ из-за обстрелов
09:05 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 8 тыс. детей из Белгородской области размещены в разных регионах страны из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Обстановка продолжает оставаться напряженной, продолжаем отправлять наших детей. Вчера в Анапу, Тулу и Ульяновск приехали наши дети. Их уже почти 8 тыс. находится за пределами Белгородской области», — написал он.
По словам губернатора, накануне у него состоялся разговор с руководителями Татарстана, Северной Осетии, Омской области. «Договорились о том, что наши дети приедут в эти регионы», — сообщил Гладков.
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