Около 8 тыс. белгородских детей уехали в другие регионы РФ из-за обстрелов

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 8 тыс. детей из Белгородской области размещены в разных регионах страны из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Обстановка продолжает оставаться напряженной, продолжаем отправлять наших детей. Вчера в Анапу, Тулу и Ульяновск приехали наши дети. Их уже почти 8 тыс. находится за пределами Белгородской области», — написал он.

По словам губернатора, накануне у него состоялся разговор с руководителями Татарстана, Северной Осетии, Омской области. «Договорились о том, что наши дети приедут в эти регионы», — сообщил Гладков.