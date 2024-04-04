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Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр - британский эксперт

10:00 04.04.2024 Источник: Lenta.ru

Харьков перестал существовать как промышленный и экономический центр. Без него Украина намного слабее, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«К моменту государственного переворота в 2014 году Харьков был богатейшим городом Украины. Тот факт, что город "выключили", — это существенный удар по всей экономике страны», — подчеркнул аналитик.

Он уточнил, что без Харькова потенциал Украины будет намного меньше. Меркурис также уточнил, что Российская армия ликвидировала большую часть стратегических предприятий крупного населенного пункта. Многие заводы остановились и не функционируют.

Местные власти также признают, что Харьков больше не является промышленным центром республики, резюмировал Меркурис.

Ранее экс-генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Киеву нужно подготовить жилые дома в Харькове к обороне, превратив их в крепости.  "Лента.Ру"

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