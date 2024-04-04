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В ФРГ проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму

11:00 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дисциплинарные проверки проводятся в отношении как минимум 400 сотрудников полиции в различных федеральных землях Германии по подозрению в том, что они придерживаются правоэкстремистских взглядов и верят в теории заговора. Об этом сообщил журнал Stern со ссылкой на данные МВД германских земель.

По оценке издания, фактическое число таких блюстителей порядка, вероятно, значительно выше, поскольку четыре федеральные земли — Берлин, Мекленбург — Передняя Померания, Бремен и Тюрингия — не предоставили актуальную информацию. «Полицейские, которые не опираются на конституцию, а вместо этого разделяют экстремистские взгляды, представляют собой большую опасность для демократии и верховенства закона», — заявил Stern министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия Герберт Ройль. Он считает, что таким сотрудникам не место в полиции.

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