ВСУ разминировали границу для террористов из «Крокуса» - ФСБ
10:00 08.04.2024 Источник: Lenta.ru
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разминировали границу для совершивших нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» террористов. Об этом свидетельствуют записи допроса обвиняемых, опубликованные Первым каналом.
На видео подозреваемые утверждают, что получали указания от некоего Сайфулло. Он же велел им после совершения теракта направляться на Украину, где их должны были переправить через брешь в минном поле на российско-украинской границе. Террористы признались, что им обещали миллион рублей после переезда на Украину. По данным ФСБ, украинские военные и офицеры спецподразделений разминировали свою часть границы. "Лента.Ру"
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