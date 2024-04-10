ВВП РФ в первом квартале рос высокими темпами — Набиуллина

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика продолжает расти высокими темпами. Опасения о том, что повышение ключевой ставки «поставит крест» на экономике, не подтвердились. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Осенью было много опасений, что повышение ключевой ставки „ставит крест“ на экономике. Но мы видим, что это не так. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. По итогам года ВВП вырос на 3,6%. Сейчас оперативные индикаторы показывают, что в первом квартале этого года экономика продолжает расти высокими темпами» — сказала она.