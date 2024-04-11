0
0
0
НОВОСТИ

Киргизия опровергла публикации о принуждении ее гражданина в РФ участвовать в СВО

10:20 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Киргизии опроверг публикации некоторых киргизских СМИ о том, что задержанного в РФ гражданина страны якобы принуждали принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

«Информация о принуждении гражданина Кыргызской Республики к участию в специальной военной операции на территории Украины не подтверждается», — подчеркнули в МИД.

Как указали в пресс-службе, по полученной от компетентных органов РФ информации, гражданин был задержан 2 апреля 2024 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических или психотропных средств. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время киргизским диппредставительством в РФ проводятся «все необходимые мероприятия по предоставлению соотечественнику необходимой консульско-правовой помощи».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 11.04.2024
Для покупки сим-карт мигрантам придется сдавать биометрию - СМИ
0
62
10:02 11.04.2024
Сбер: Сильный искусственный интеллект – это горизонт ближайшего десятилетия
0
56
10:00 11.04.2024
Лидеры НАТО должны быть менее воинственными с Россией - президент Финляндии
0
81
09:32 11.04.2024
В Оренбурге подтоплено более 3,6 тыс. дворовых территорий и более 2 тыс. домовладений
0
122
09:20 11.04.2024
На Украине после взрывов заявили о повреждении объектов энергетики в 3 областях
0
146
09:05 11.04.2024
Блокированные в Нальчике боевики открыли огонь в ответ на предложение сдаться — НАК
0
201
09:00 11.04.2024
Средства ПВО уничтожили и перехватили 12 БПЛА над регионами РФ, в том числе над Мордовией
0
186
23:05 10.04.2024
Орбан: Миграционный пакт — еще один гвоздь в крышку гроба Европейского союза
0
757
21:15 10.04.2024
Байден пообещал отправить японского астронавта на Луну
0
686
20:05 10.04.2024
Европарламент утвердил новый Пакт ЕС, ужесточающий миграционные правила
0
824

Возврат к списку