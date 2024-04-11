Киргизия опровергла публикации о принуждении ее гражданина в РФ участвовать в СВО

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Киргизии опроверг публикации некоторых киргизских СМИ о том, что задержанного в РФ гражданина страны якобы принуждали принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

«Информация о принуждении гражданина Кыргызской Республики к участию в специальной военной операции на территории Украины не подтверждается», — подчеркнули в МИД.

Как указали в пресс-службе, по полученной от компетентных органов РФ информации, гражданин был задержан 2 апреля 2024 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических или психотропных средств. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время киргизским диппредставительством в РФ проводятся «все необходимые мероприятия по предоставлению соотечественнику необходимой консульско-правовой помощи».