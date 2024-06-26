Средства ПВО уничтожили над Смоленской областью два БПЛА — МО РФ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских БПЛА над Смоленской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области», — сказали там.