0
0
99
НОВОСТИ

Средства ПВО уничтожили над Смоленской областью два БПЛА — МО РФ

09:32 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских БПЛА над Смоленской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 26.06.2024
КНДР произвела запуск баллистической ракеты — Рёнхап
0
18
10:00 26.06.2024
Лидер партии Reform UK заявил, что Борис Джонсон виновен в гибели тысяч украинских солдат
0
42
09:20 26.06.2024
Признание Ассанжем вины завершает разбирательство по его делу в США — американский Минюст
0
146
09:05 26.06.2024
ВСУ уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке
0
161
09:00 26.06.2024
Три человека погибли, девять получили ранения в результате обстрела Донецка из РСЗО
0
160
22:40 25.06.2024
Заявление МУС о стремлении сотрудничать с РФ абсурдно — Песков
0
693
22:00 25.06.2024
Путин наградил орденами Мужества посмертно 15 дагестанских полицейских
0
616
21:20 25.06.2024
Интернет-экономика РФ за 4 года выросла более чем в 3 раза — Шадаев
0
627
20:40 25.06.2024
Авиасалон МАКС в 2024 году отменен
0
654
20:00 25.06.2024
Более 300 природных пожаров горят в РФ на площади 800 тыс. га
0
644

Возврат к списку