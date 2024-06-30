0
0
2
НОВОСТИ

В Китае готов к пускам первый коммерческий космодром в провинции Хайнань

16:30 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов приступить к эксплуатации первого в стране космодрома для международных коммерческих запусков в городе Вэньчан на побережье китайской провинции Хайнань. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на руководство стартовой площадки.

Как уточняется, объект официально соответствует всем требованиям. В воскресенье там прошла тренировка с имитацией запуска ракеты-носителя.

По словам руководителя компании-оператора Hainan International Commercial Aerospace Launch Ян Тяньляна, первый запуск планируется осуществить в этом году. Он отметил, что в дальнейшем новый космодром планируется расширить, оборудовать дополнительными стартовыми площадками.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 30.06.2024
Жара в Москве пока не спадает. На неделе воздух может прогреться до +34С - Вильфанд
0
68
15:39 30.06.2024
Новая китайская ракета-носитель Tianlong-3 при испытаниях сорвалась со стенда и улетела
0
153
15:00 30.06.2024
Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани превысила 1100 машин
0
153
13:18 30.06.2024
Премьер Венгрии собирается создать в Европарламенте новую фракцию
0
337
11:25 30.06.2024
Ежедневно около 100 человек, подлежащих призыву в армию, пытаются покинуть Украину Госпогранслужба
0
489
10:50 30.06.2024
США привезли на базу НАТО в Польше техники на целую бронетанковою бригаду - Петнагон
0
536
10:35 30.06.2024
Председатель КНР совершит государственные визиты в Казахстан и Таджикистан
0
506
09:40 30.06.2024
Во Франции стартовал первый тур досрочных выборов в Национальное собрание
0
526
09:00 30.06.2024
За четыре дня до выборов в Британии лейбористы в два раза популярнее тори - опросы
0
511
20:35 29.06.2024
СМИ рассказали о группе людей, которые могут повлиять на Байдена отказаться от участия в выборах
0
1229

Возврат к списку