В Китае готов к пускам первый коммерческий космодром в провинции Хайнань
16:30 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай готов приступить к эксплуатации первого в стране космодрома для международных коммерческих запусков в городе Вэньчан на побережье китайской провинции Хайнань. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на руководство стартовой площадки.
Как уточняется, объект официально соответствует всем требованиям. В воскресенье там прошла тренировка с имитацией запуска ракеты-носителя.
По словам руководителя компании-оператора Hainan International Commercial Aerospace Launch Ян Тяньляна, первый запуск планируется осуществить в этом году. Он отметил, что в дальнейшем новый космодром планируется расширить, оборудовать дополнительными стартовыми площадками.
НОВОСТИ
- 16:12 30.06.2024
- Жара в Москве пока не спадает. На неделе воздух может прогреться до +34С - Вильфанд
- 15:39 30.06.2024
- Новая китайская ракета-носитель Tianlong-3 при испытаниях сорвалась со стенда и улетела
- 15:00 30.06.2024
- Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани превысила 1100 машин
- 13:18 30.06.2024
- Премьер Венгрии собирается создать в Европарламенте новую фракцию
- 11:25 30.06.2024
- Ежедневно около 100 человек, подлежащих призыву в армию, пытаются покинуть Украину Госпогранслужба
- 10:50 30.06.2024
- США привезли на базу НАТО в Польше техники на целую бронетанковою бригаду - Петнагон
- 10:35 30.06.2024
- Председатель КНР совершит государственные визиты в Казахстан и Таджикистан
- 09:40 30.06.2024
- Во Франции стартовал первый тур досрочных выборов в Национальное собрание
- 09:00 30.06.2024
- За четыре дня до выборов в Британии лейбористы в два раза популярнее тори - опросы
- 20:35 29.06.2024
- СМИ рассказали о группе людей, которые могут повлиять на Байдена отказаться от участия в выборах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать