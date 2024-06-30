В Китае готов к пускам первый коммерческий космодром в провинции Хайнань

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов приступить к эксплуатации первого в стране космодрома для международных коммерческих запусков в городе Вэньчан на побережье китайской провинции Хайнань. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на руководство стартовой площадки.

Как уточняется, объект официально соответствует всем требованиям. В воскресенье там прошла тренировка с имитацией запуска ракеты-носителя.

По словам руководителя компании-оператора Hainan International Commercial Aerospace Launch Ян Тяньляна, первый запуск планируется осуществить в этом году. Он отметил, что в дальнейшем новый космодром планируется расширить, оборудовать дополнительными стартовыми площадками.