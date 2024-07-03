Колдунов и гадалок в Таджикистане начнут отправлять в колонии на срок до двух лет

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишение свободы на срок от одного до двух лет введено в Таджикистане за повторное занятие колдовством и гаданием. Для тех, кого привлекают к ответственности впервые, повышены штрафы или предусмотрен административный арест. Об этом говорится в законах о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных нарушениях республики.

Как следует из поправок в Уголовный кодекс, опубликованных в банке правовой информации республики, теперь повторное привлечение к ответственности за гадание и колдовство в течение года «наказывается штрафом от тысячи пятисот до двух тысяч показателей для расчетов или лишением свободы на срок от одного до двух лет». Показатель для расчетов в 2024 году в Таджикистане равен 72 сомони ($6,8), таким образом штраф составит от 108 тыс. до 144 тыс. сомони ($10 тыс. — $13,5 тыс.).

За первое подобное нарушение грозит административная ответственность по статье 482 Кодекса об административных нарушениях. По ней, согласно новым поправкам, увеличены штрафы — теперь они составляют от 5760 до 7200 сомони ($542 — $678) или административный арест на срок от 10 до 15 суток. В предыдущей редакции кодекса штраф составлял от 2880 до 3600 сомони ($270 — $340), административный арест не предусматривался.