Колдунов и гадалок в Таджикистане начнут отправлять в колонии на срок до двух лет
11:05 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лишение свободы на срок от одного до двух лет введено в Таджикистане за повторное занятие колдовством и гаданием. Для тех, кого привлекают к ответственности впервые, повышены штрафы или предусмотрен административный арест. Об этом говорится в законах о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных нарушениях республики.
Как следует из поправок в Уголовный кодекс, опубликованных в банке правовой информации республики, теперь повторное привлечение к ответственности за гадание и колдовство в течение года «наказывается штрафом от тысячи пятисот до двух тысяч показателей для расчетов или лишением свободы на срок от одного до двух лет». Показатель для расчетов в 2024 году в Таджикистане равен 72 сомони ($6,8), таким образом штраф составит от 108 тыс. до 144 тыс. сомони ($10 тыс. — $13,5 тыс.).
За первое подобное нарушение грозит административная ответственность по статье 482 Кодекса об административных нарушениях. По ней, согласно новым поправкам, увеличены штрафы — теперь они составляют от 5760 до 7200 сомони ($542 — $678) или административный арест на срок от 10 до 15 суток. В предыдущей редакции кодекса штраф составлял от 2880 до 3600 сомони ($270 — $340), административный арест не предусматривался.
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