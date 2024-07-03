Российская группировка связи и ДЗЗ к 2036 году увеличится до 2 600 спутников — Борисов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская орбитальная группировка связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) к 2036 году увеличится до 2 600 аппаратов, из которых более трети будут частными спутниками. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы.

«К 2036 году российская многоспутниковая орбитальная группировка связи и дистанционного зондирования Земли увеличится до 2 600 космических аппаратов, из которых 35% составят коммерческие спутники. Во всяком случае, мы очень на это надеемся», — сказал Борисов в ходе правительственного часа.

По его словам, такой состав группировки обеспечит независимость потребителей от иностранных сервисов и услуг. Так, к 2030 году в части ДЗЗ насыщенность рынка отечественными решениями вырастет до 100% от сегодняшних 40%.