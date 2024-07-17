Риски срыва окончания строительства школ есть в более чем 30 регионах РФ — Кравцов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риски незавершения строительства школ в срок существуют в более чем 30 регионах РФ, большинство таких объектов находятся в Республике Дагестан, Забайкальском крае, Кировской и Новосибирской областях, в Красноярском крае. Об этом сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе заседания Всероссийского штаба «Единой России» и Минпросвещения по капремонту школ, строительству новых школ и детсадов.

«Большинство рисковых объектов в Республике Дагестан по школам — 15, Забайкальский край — 11, по 8 объектов — в Кировской и Новосибирской областях, 7 объектов в Краснодарском крае. Кроме того, по 6 объектам в Кабардино-Балкарской, Архангельской, Калининградской областях, по 5 школ в Якутии, Самарской области, по 4 школы в Башкирии, Хабаровском крае, Амурской, Псковской областях, по 3 школы в Иркутской, Оренбургской, Тамбовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, 2 школы в Бурятии, Осетии, Тыве, Алтайском крае, Владимирской, Калужской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Томской областях, Еврейской автономной области», — сказал он.