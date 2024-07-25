Сбер рассказал, как будет выглядеть новый аэропорт в Горно-Алтайске

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Планы по развитию нового аэровокзала в Горно-Алтайске (Республика Алтай) председателю правительства РФ Михаилу Мишустину во время его визита на Алтай презентовал зампред Сбера Станислав Кузнецов.

Он представил утвержденный эскиз нового аэровокзала и рассказал о том, что уже сделано для реализации проекта: заключен договор на проектирование реконструкции аэродрома, завершены полевые изыскания, разработаны и направлены в Минтранс России материалы по организации международного пункта пропуска и т. д.

Вместо устаревшего и нефункционального аэропорта в Горно-Алтайске появится современная воздушная гавань, отвечающая высоким требованиям организации авиасообщения по международным стандартам. Новый аэропорт Горно-Алтайска станет международным и позволит принимать до 1,2-1,5 млн пассажиров в год. В аэропорту появится новая система светотехнического и навигационного оборудования, взлетно-посадочная полоса станет длиннее на 500 м. Количество мест стоянки крупных воздушных судов будет увеличено с 4 до 21. Будет построена магистральная рулежная дорожка вдоль взлетно-посадочной полосы. В дизайне нового аэровокзала будут использоваться уникальные элементы, характерные природе и обычаям региона, а само здание будет бережно вписано в природный ландшафт местности.

В последнее время турпоток в Республику Алтай увеличился, в том числе за счет стремительного развития курорта Сбера «Манжерок». Благодаря новому аэропорту еще больше гостей из России и других стран смогут комфортно добраться и отдохнуть на Алтае.