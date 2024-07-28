В Европарламент направлена жалоба на закрытие Финляндией границы с РФ
16:00 28.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общество русскоязычных жителей Финляндии направило жалобу в Еврокомиссию (ЕК) и петицию в Европарламент (ЕП) из-за закрытия финским правительством границы с Россией.
«К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы. Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию и получили ответ, что все факты будут рассмотрены. Также нами отправлена петиция в Европарламент, она пока на модерации в специальном комитете», — говорится в сообщении Общества русскоязычных жителей Финляндии, опубликованном в его телеграм-канале.
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