В Европарламент направлена жалоба на закрытие Финляндией границы с РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общество русскоязычных жителей Финляндии направило жалобу в Еврокомиссию (ЕК) и петицию в Европарламент (ЕП) из-за закрытия финским правительством границы с Россией.

«К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы. Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию и получили ответ, что все факты будут рассмотрены. Также нами отправлена петиция в Европарламент, она пока на модерации в специальном комитете», — говорится в сообщении Общества русскоязычных жителей Финляндии, опубликованном в его телеграм-канале.