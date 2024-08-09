Мали потребовала от посла Швеции покинуть страну — малийский МИД

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Мали потребовало от посла Швеции в Бамако Кристины Кюнель покинуть страну. Об этом говорится в сообщении, распространенном на официальном аккаунте ведомства в социальной сети Х.

«Посол Швеции в Бамако была вызвана в МИД 9 августа 2024 года, — указывается в сообщении. — Ей было вручено уведомление о необходимости покинуть малийскую территорию в течение 72 часов в связи с враждебным заявлением ее министра внешней торговли и международного сотрудничества по Мали. Разъяснения последуют».

Накануне министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Йоханн Форсселль в своем аккаунте в сети Х заявил о приостановке оказания финансовой помощи Мали, обвинив республику в поддержке России.

«Бамако нанесла сильный удар по союзникам Украины, — отмечает связи с этим портал AES Info — специализированное СМИ по новостям стран Альянса государств Сахеля, куда входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. — Напряженность в отношениях Мали и Швеции растет. После высказываний Стокгольма о поддержке Украины, которые были расценены Бамако как враждебные, поскольку Украина обвиняется в поддержке террористических групп на малийской территории, посол Швеции был срочно вызван в МИД. Пойдя на беспрецедентный шаг, малийские власти предписали ему покинуть страну в течение 72 часов».

4 августа Мали приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов на севере этой африканской страны Речь шла о признании представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова о причастности Украины к нападению вооруженных террористических группировок на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали, совершенному в конце июля в районе Тинзауатен (северо-восток Мали, близ границы с Алжиром).