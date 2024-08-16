Экс-глава Каталонии Пучдемон рассказал, как ему удалось второй раз сбежать из Испании

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, в отношении которого действует ордер на арест в Испании и который вопреки этому выступил на митинге в Барселоне 8 августа, рассказал, как ему удалось сделать это и безопасно покинуть страну.

Пучдемон анонсировал свое возвращение в Барселону в преддверии заседания парламента Каталонии 8 августа. В тот день он действительно появился на митинге в каталонской столице, после чего пропал из поля зрения, предположительно, благодаря помощи сотрудника полиции, который позже был задержан. И хотя 9 августа адвокат политика сообщил, что тот покинул страну, полиция Испании не исключала, что это может быть не так.

В статье для европейского издания Politico Пучдемон рассказал, каким образом он смог вернуться в Испанию и безопасно покинуть страну. По его словам, он прибыл на территорию Каталонии 6 августа и спустя два дня оказался в Барселоне, выступив рядом со зданиями Верховного суда Каталонии и ее парламента. «Я хотел войти в [каталонский] парламент, но полиция оцепила весь район, и это стало невозможным. Если бы я все же предпринял попытку, это было бы равносильно сдаче судебным властям, которые, как я считаю, не имеют законных полномочий преследовать меня, поскольку тем самым нарушают международные нормы, а также законодательство, принятое парламентом Испании», — написал он.

Он признался, что сбежать из страны «было нелегко». «Полиция устроила хаос по всей Каталонии, пытаясь арестовать меня — члена парламента, политика, чье „преступление“ заключалось в организации референдума, — не террориста или торговца оружием и не убийцу или насильника», — сказал Пучдемон. Он добавил, что ему удалось пересечь испано-французскую границу на автомобиле, сидя на заднем сиденье. «[У меня] не было необходимости прятаться в багажнике автомобиля, как они утверждают», — добавил политик.