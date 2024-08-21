МВД РФ с начала года оформило на 16,3% больше загранпаспортов
12:20 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты МВД России за семь месяцев текущего года оформили на 16,3% больше заграничных паспортов, чем в прошлом году, при этом в основном речь идет о биометрических паспортах с десятилетним сроком действия. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Количество оформленных заграничных паспортов увеличилось на 16,3%. При этом паспортов с пятилетним сроком действия оформлено на 19,8% меньше, с десятилетним — на 96% больше», — написала она в телеграм-канале.
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