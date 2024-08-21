Более 37% автосервисов столкнулись с поддельными автозапчастями в 2024 году — исследование

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 37% автосервисов в России столкнулись с поддельными автозапчастями в 2024 году. Об этом говорится в исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.

Исследование проводилось в июне 2024 года, в опросе приняли участие более 1 тыс. участников рынка постпродажного обслуживания из 27 городов РФ.

Так, 54% респондентов отметили, что товары из группы «масла и ГСМ» являются лидерами по количеству суррогата. Второе место у опрошенных занимают фильтры, их назвали 35% опрошенных станций технического обслуживания (СТО). При этом годом ранее только 15% сталкивались с поддельными фильтрами. Также 33% назвали свечи зажигания и 19% — детали подвязки и рулевого управления.