Протестировать ДЭГ перед выборами в МГД можно на elec.mos.ru
11:43 23.08.2024
Получить электронный бюллетень можно онлайн на странице elec.mos.ru, а также с помощью терминала на любом из открытых избирательных участков. Эти способы голосования доступны тем, у кого нет одобренного заявления для голосования при помощи бумажного бюллетеня на выборах, которые состоятся 6-8 сентября. Бумажный бюллетень участники тестирования могут получить только на участке по месту постоянной регистрации, если он работает в этот день. Для очного голосования нужно взять с собой паспорт.
Тестирование системы голосования проводится для того, чтобы удостовериться, что все ее элементы, технологии и алгоритмы работают корректно и в штатном режиме, голоса записываются в блокчейн в анонимном, зашифрованном и неизменном виде, а в цепочке блоков информации нет потерь или лишних данных. Также IT-специалисты проводят стресс-тесты, испытыва систему на устойчивость при различных неожиданных ситуациях, например при отключении электричества, потери связи или кибератаках.
НОВОСТИ
- 11:32 23.08.2024
- Власти РФ пока не планируют изменять параметры семейной ипотеки — Хуснуллин
- 11:20 23.08.2024
- При убийстве царской семьи пули рикошетили от зашитых в одежду бриллиантов — Краснов
- 11:05 23.08.2024
- Украинский дрон обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС
- 11:00 23.08.2024
- Более 50% непроводольственных товаров РФ импортирует, хотя нужно производить — Минпромторг
- 10:32 23.08.2024
- Запрет УПЦ не пройдет даром Украине, она будет разрушена — Медведев
- 10:20 23.08.2024
- В Европе фактически не проводили расследование подрыва «Северных потоков» — генпрокурор РФ
- 10:05 23.08.2024
- Мавзолей нужно оставить, но некрополь у Кремлевской стены требует решения — Степашин
- 10:00 23.08.2024
- Премьер Индии прибыл с визитом на Украину
- 09:32 23.08.2024
- Харрис утверждает, что в случае победы на выборах обеспечит США самыми мощными ВС в мире
- 09:20 23.08.2024
- Для референдума о самоопределении нужно освободить 30-40% Харьковской области — Ганчев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать