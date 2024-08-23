0
0
3
НОВОСТИ

Протестировать ДЭГ перед выборами в МГД можно на elec.mos.ru

11:43 23.08.2024

В Москве с 8:00 проходит тестирование системы голосования, в котором могут принять участие избиратели с полной записью на сайт mos.ru. Тестирование проводится  перед сентябрьскими выборами столичных депутатов и продлится до 14:00. Горожанам предлагается ответить на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». В электронном бюллетене участник голосования может выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа.

 Получить электронный бюллетень можно онлайн на странице elec.mos.ru, а также с помощью терминала на любом из открытых избирательных участков. Эти способы голосования доступны тем, у кого нет одобренного заявления для голосования при помощи бумажного бюллетеня на выборах, которые состоятся 6-8 сентября. Бумажный бюллетень участники тестирования могут получить только на участке по месту постоянной регистрации, если он работает в этот день. Для очного голосования нужно взять с собой паспорт.

Тестирование системы голосования проводится для того, чтобы удостовериться, что все ее элементы, технологии и алгоритмы работают корректно и в штатном режиме, голоса записываются в блокчейн в анонимном, зашифрованном и неизменном виде, а в цепочке блоков информации нет потерь или лишних данных. Также IT-специалисты проводят стресс-тесты, испытыва систему на устойчивость при различных неожиданных ситуациях, например при отключении электричества, потери связи или кибератаках.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 23.08.2024
Власти РФ пока не планируют изменять параметры семейной ипотеки — Хуснуллин
0
101
11:20 23.08.2024
При убийстве царской семьи пули рикошетили от зашитых в одежду бриллиантов — Краснов
0
137
11:05 23.08.2024
Украинский дрон обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС
0
151
11:00 23.08.2024
Более 50% непроводольственных товаров РФ импортирует, хотя нужно производить — Минпромторг
0
165
10:32 23.08.2024
Запрет УПЦ не пройдет даром Украине, она будет разрушена — Медведев
0
204
10:20 23.08.2024
В Европе фактически не проводили расследование подрыва «Северных потоков» — генпрокурор РФ
0
207
10:05 23.08.2024
Мавзолей нужно оставить, но некрополь у Кремлевской стены требует решения — Степашин
0
255
10:00 23.08.2024
Премьер Индии прибыл с визитом на Украину
0
262
09:32 23.08.2024
Харрис утверждает, что в случае победы на выборах обеспечит США самыми мощными ВС в мире
0
259
09:20 23.08.2024
Для референдума о самоопределении нужно освободить 30-40% Харьковской области — Ганчев
0
284

Возврат к списку