Протестировать ДЭГ перед выборами в МГД можно на elec.mos.ru

11:43

В Москве с 8:00 проходит тестирование системы голосования, в котором могут принять участие избиратели с полной записью на сайт mos.ru. Тестирование проводится перед сентябрьскими выборами столичных депутатов и продлится до 14:00. Горожанам предлагается ответить на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». В электронном бюллетене участник голосования может выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа.



Получить электронный бюллетень можно онлайн на странице elec.mos.ru, а также с помощью терминала на любом из открытых избирательных участков. Эти способы голосования доступны тем, у кого нет одобренного заявления для голосования при помощи бумажного бюллетеня на выборах, которые состоятся 6-8 сентября. Бумажный бюллетень участники тестирования могут получить только на участке по месту постоянной регистрации, если он работает в этот день. Для очного голосования нужно взять с собой паспорт.



Тестирование системы голосования проводится для того, чтобы удостовериться, что все ее элементы, технологии и алгоритмы работают корректно и в штатном режиме, голоса записываются в блокчейн в анонимном, зашифрованном и неизменном виде, а в цепочке блоков информации нет потерь или лишних данных. Также IT-специалисты проводят стресс-тесты, испытыва систему на устойчивость при различных неожиданных ситуациях, например при отключении электричества, потери связи или кибератаках.