В ЕС опасаются, что доминирование мужчин в ЕК станет унижением для Европы — Politico

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Евросоюза опасается, что несоблюдение «гендерного баланса» в составе Еврокомиссии (ЕК) станет унижением для Европы на мировой арене. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.

По его словам, ожидается, что состав комиссии под руководством председателя Урсулы фон дер Ляйен, переизбранной на второй срок, будет самым «мужским» более чем за десятилетие. «Это вернет нас во времена [комиссии, возглавляемой французским политиком Жаком] Делором (1985–1995 гг. — прим. ТАСС), когда мужчины собирались в [главном здании ЕК] „Берлемон“, выпивали и курили. Невероятно стыдно», — заявил источник издания.

Газета отмечает, что на этом фоне глава ЕК оказывает давление на власти небольших стран Евросоюза, включая Мальту, с целью убедить их заменить уже выдвинутые мужские кандидатуры на посты еврокомиссаров на женские. Тем не менее, по оценкам Politico, у фон дер Ляйен остается крайне мало шансов соблюсти обещанный «гендерный баланс» в ЕК. Издание напоминает, что по состоянию на 30 августа на должности еврокомиссаров были выдвинуты 17 мужчин и лишь семь женщин, включая саму фон дер Ляйен.

26 августа издание Financial Times (FT) заключило, что власти стран ЕС проигнорировали просьбу фон дер Ляйен о выдвижении женщин на посты еврокомиссаров. По его данным, так поступили как минимум 11 стран сообщества. Как пишет FT, в законодательстве ЕС нет положений, которые обязывали бы страны выдвигать кандидата определенного пола, однако ранее фон дер Ляйен обращалась к властям государств ЕС с просьбой соблюдать гендерный баланс при выдвижении кандидатов в ЕК.

18 июля фон дер Ляйен на пресс-конференции в ЕП заявила, что намерена сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию.