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НОВОСТИ

Тайвань предложил Китаю забрать у России Дальний Восток

09:20 03.09.2024 Источник: Lenta.ru

Китай должен забрать у России Дальний Восток, раз претендует на земли Тайваня. Такое заявление сделал президент непризнанного островного государства Лай Циндэ.

По его мнению, если КНР и собирается «атаковать и аннексировать» Тайвань, то точно не ради территориальной целостности. «Если это ради территориальной целостности, почему он не вернет земли России, которые были переданы по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении, не так ли? Вы могли бы попросить Россию [отдать земли], но не делаете этого. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам», — сказал политик. Также он убежден, что власти КНР хотят разрушить существующий международный порядок в западной части Тихого океана.

По Айгунскому договору, заключенному между Российской империей и империей Цин в 1858 году, граница двух стран была закреплена по реке Амур. В результате в состав Российской империи вошли территории современной Амурской области и частично Хабаровского края. Следующий, Пекинский договор 1860 года закрепил за Россией и будущий Приморский край.  "Лента.Ру"

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