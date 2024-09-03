Тайвань предложил Китаю забрать у России Дальний Восток
09:20 03.09.2024 Источник: Lenta.ru
Китай должен забрать у России Дальний Восток, раз претендует на земли Тайваня. Такое заявление сделал президент непризнанного островного государства Лай Циндэ.
По его мнению, если КНР и собирается «атаковать и аннексировать» Тайвань, то точно не ради территориальной целостности. «Если это ради территориальной целостности, почему он не вернет земли России, которые были переданы по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении, не так ли? Вы могли бы попросить Россию [отдать земли], но не делаете этого. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам», — сказал политик. Также он убежден, что власти КНР хотят разрушить существующий международный порядок в западной части Тихого океана.
По Айгунскому договору, заключенному между Российской империей и империей Цин в 1858 году, граница двух стран была закреплена по реке Амур. В результате в состав Российской империи вошли территории современной Амурской области и частично Хабаровского края. Следующий, Пекинский договор 1860 года закрепил за Россией и будущий Приморский край. "Лента.Ру"
НОВОСТИ
- 10:20 03.09.2024
- МУС следует бояться попыток исполнить их ордер против Путина — Медведев
- 10:05 03.09.2024
- Начальство не портит настроение только 31% россиян - исследование
- 10:00 03.09.2024
- Пехотинцы ЧФ устроили засаду и остановили продвижение ВСУ в приграничье Курской области
- 09:32 03.09.2024
- Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ может превысить 7-10 трлн рублей к 2050 г.
- 09:05 03.09.2024
- Продажи новых авто в РФ в январе — августе выросли на 52%, до 1,174 млн единиц
- 09:00 03.09.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили два БПЛА самолетного типа над Брянской и Калужской областями
- 22:40 02.09.2024
- Израиль не намерен отводить войска от границы Газы с Египтом, подтвердил Нетаньяху
- 22:00 02.09.2024
- Немцы боятся, что их втянут в большую войну — Вагенкнехт
- 21:20 02.09.2024
- Венгрия не выживет без поставок нефти из России — Сийярто
- 20:40 02.09.2024
- Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать