В Сбере рассказали, в чем заключается справедливый энергопереход
13:30 05.09.2024
Повестка устойчивого развития стала неотъемлемой частью экономики: регулирование в части экологии и сохранения окружающей среды ужесточается, сохраняется запрос со стороны государства, бизнеса и общества, поэтому можно говорить о том, что процесс энергоперехода запущен и необратим. Об этом рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова на сессии «Будущее энергетического перехода: найти свое место» на IX Восточном экономическом форуме.
По словам спикера, все представители бизнеса понимают, что в вопросах энергоперехода наступил момент, когда нужно реалистично посмотреть на события, оценить какие шаги и почему делаем, переосмыслить подходы и скорректировать свои дальнейшие планы.
«Мы должны смотреть на экономику в целом и говорить о переходе к зеленой экономике, – подчеркнула Татьяна Завьялова. – Понять, насколько эффективны принимаемые решения в части энергоперехода, можно по росту благосостояния бизнеса, региона, страны. «Вынуть» энергетику из экономических процессов и рассматривать ее как отдельный механизм невозможно. В связи с этим встает вопрос: как сделать этот переход справедливым? Ведь справедливый энергопереход подразумевает соблюдение разумного баланса между стремлением к климатической нейтральности и сохранением энергетической безопасности».
Спикер отметила, что России и развивающимся странам необходимо договариваться об единых правилах регулирования и общей ESG-инфраструктуре, что позволит осуществить справедливый переход к низкоуглеродной экономике. Его можно обеспечить за счет более активного взаимодействия и синхронизации подходов в управлении и реализации программ климатической повестки на международном уровне.
В целом Татьяна Завьялова называет сотрудничество по направлению устойчивого развития в рамках международных объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС как перспективное. Например, Китай, Индия и Бразилия уже сформировали свои сильные решения в области климата и экологии. По мнению Завьяловой, для России в рамках председательства в БРИКС наступил идеальный момент для формирования единой позиции стран альянса – по выстраиванию общей ESG-инфраструктуры, гармонизации подходов и методологий, – которую затем можно транслировать на других рынках.
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