Певец Феликс Царикати встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

17:47

Фото агентства "Москва"

В Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывал заслуженный артист России Феликс Царикати, который выступил перед военнослужащими на улице Яблочкова. «Я с огромным восхищением отношусь к вашему решению, потому что нашу Родину надо защищать», – отметил певец. Он исполнил перед посетителями пункта несколько песен и пожелал горожанам, заключившим контракт с Минобороны вернуться домой с победой. «Всю жизнь нашему русскому человеку приходится отвоевывать нашу родную землю. Она у нас самая лучшая, самая гостеприимная, самая богатая. Удачи вам всем, ребята!» – сказал артист.



Как уже сообщала «НГ», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Прием граждан организован по принципу одного окна и идет с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Предварительная запись на визит открыта на портале mos.ru. Сведения о службе по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей в Москве можно получить на горячей линии по номеру 117. Также в Telegram работает чат-бот @MskContract_bot, который отвечает на вопросы по этой теме.