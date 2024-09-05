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Певец Феликс Царикати встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

17:47 05.09.2024

феликс царикати, пункт службы по контракту, москва, сво
Фото агентства "Москва"
В Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывал заслуженный артист России Феликс Царикати, который выступил перед военнослужащими на улице Яблочкова. «Я с огромным восхищением отношусь к вашему решению, потому что нашу Родину надо защищать», – отметил певец. Он исполнил перед посетителями пункта несколько песен и пожелал горожанам, заключившим контракт с Минобороны вернуться домой с победой. «Всю жизнь нашему русскому человеку приходится отвоевывать нашу родную землю. Она у нас самая лучшая, самая гостеприимная, самая богатая. Удачи вам всем, ребята!» – сказал артист.


Как уже сообщала «НГ», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Прием граждан организован по принципу одного окна и идет с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Предварительная запись на визит открыта на портале mos.ru. Сведения о службе по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей в Москве можно получить на горячей линии по номеру 117. Также в Telegram работает чат-бот @MskContract_bot, который отвечает на вопросы по этой теме.

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