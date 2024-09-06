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НОВОСТИ

"Роснефть"и "Россети" будут размещать на заправках зарядные станции для электромобилей

18:30 06.09.2024

«Роснефть» и «Россети» заключили Соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей,в рамках которого на заправочных станциях «Роснефти» в регионах России будут размещаться быстрые зарядные станции для электромобилей. Документ подписан в рамках IX Восточного экономического форума.

Развитие инфраструктуры позволит автомобилистам заряжать батареи электромобилей на заправках сети «Роснефть». Компания намерена расширять географию размещения зарядных станций с учетом прогнозов спроса и развитием рынка электромобилей. Сейчас в розничной сети компании  действуют 80 электрозарядных станций на заправках в 12 регионах России от Санкт-Петербурга до Забайкалья. Большинство станций поддерживают функцию быстрой зарядки и могут зарядить батарею электромобиля до 80% всего за 20 минут.

Подписанное на ВЭФ соглашение продолжает  договоренности, достигнутые компаниями в 2021 году.

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