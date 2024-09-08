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НОВОСТИ

Лидера венесуэльской оппозиции Уррутиа доставили в Испанию

18:40 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Испании подтвердил прибытие борта ВВС королевства с экс-кандидатом в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесом Уррутиа на авиабазу Торрехон-де-Ардос в окрестностях Мадрида.

«Самолет ВВС Испании, доставивший Эдмундо Гонсалеса в Испанию, только что приземлился на авиабазе Торрехон-де-Ардос (Мадрид). <…> С этого момента начнется рассмотрение просьбы о предоставлении убежища, решение по которому будет благоприятным», — говорится в сообщении пресс-службы испанского внешнеполитического ведомства.

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