Для жителей СберСити разработают решения на основе искусственного интеллекта

16:10

Сбер, АО СЗ «Рублево-Архангельское» и Институт AIRI заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве с целью создания современных продуктов для жителей и специалистов умного города СберСити.

В рамках партнерства предусмотрены несколько направлений сотрудничества.

Генеративное проектирование и дизайн будут реализованы с использованием

сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky. Будут учитываться не только лучшие мировые практики в создании комфортных планировок, интерьеров и инженерной инфраструктуры, но и воздействие на окружающую среду. Это позволит создавать устойчивые, энергоэффективные и при этом экономичные проекты. Для жителей СберСити будет создан инструмент, используя который они смогут создавать дизайн-проекты квартир, а архитекторы смогут проектировать различные объекты недвижимости, благоустройства и инфраструктуры с уникальным дизайном по множеству заданных параметров.

Искусственный интеллект (AI) задействуют для круглосуточного мониторинга систем жилых домов, а специальные модели по работе с большими данными позволят производить диагностику и предсказывать возможный выход систем из строя, на ранних этапах обнаруживать нуждающиеся в ремонте элементы инженерной инфраструктуры и своевременно производить необходимые работы. Это минимизирует риски поломок различных систем дома, ликвидирует риски остановки сервисов и позволит сократить расходы на содержания жилья.

С целью создания сервисов с AI-помощниками, обладающими профессиональными знаниями, компании вместе дообучат GigaChat в таких областях, как инженерное дело, архитектура, проектирование и эксплуатация зданий, строительство, электротехника, промышленная автоматизация, электро- и пожарная безопасность. Такие сервисы будут полезны не только жителям СберСити, но и профессионалам – архитекторам и инженерам.

«Объединив уникальные компетенции и возможности сильнейших компаний – лидеров в своих отраслях, мы сможем создать инновационные продукты и решения, аналогов которых нет на нашем рынке, – уверен Михаил Сусов, вице-президент, директор Департамента недвижимости и эксплуатации Сбербанка. – Подписав сегодня это соглашение, мы даем старт активному внедрению искусственного интеллекта в решения для жителей «СберСити» и тех специалистов, которые создают этот уникальный умный город на западе Москвы».

«Появляющиеся технологии помогают сделать шаг в будущее и способствуют повышению качества и безопасности жизни, экономят время и деньги, – отметил Андрей Лихачев, генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское». – Потребителю должно быть комфортно с этими технологиями. Сегодня уже можно голосом включить и выключить свет или бытовые приборы, управлять шторами. Но за это отвечают отдельные умные устройства. В каждой квартире СберСити уже предусмотрено комплексное решение умного дома, которое позволяет управлять пользовательскими сценариями и инженерными системами на нескольких уровнях: квартира – дом – территория. Сейчас мы работаем над созданием «Умного дома 2.0». Таким его можно сделать, лишь изначально встроив все интеллектуальные системы не только в квартиру, но и в здание, и даже в целый город. Мы работаем над внедрением искусственного интеллекта в сервисы и услуги для жителей, системы генерации и энергопотребления, инжиниринг, управление домом и ЖКХ в целом».

«Генеративное проектирование – одно из наиболее интересных, перспективных и одновременно сложных направлений в развитии искусственного интеллекта, – рассказал Иван Оселедец, доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI, профессор Сколтеха. – Для продвижения в этой области нужны качественные данные реальных объектов и много вычислительных мощностей. У нашего коллектива есть не только множество публикаций по теме GenAI на ведущих мировых конференциях уровня А*, но и обширный опыт создания и использования фундаментальных генеративных моделей, среди которых OmniFusion, GigaChat и Kandinsky. Объединив опыт ученых AIRI с экспертизой коллег из сферы строительства, мы получаем отличный шанс обучить AI создавать не просто картинки, но качественные схемы объектов и прилагающуюся к ним техническую документацию».